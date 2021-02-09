خطوات الاستعلام عن صلاحية الاقامة في السعودية من خلال منصة ابشر الالكترونية

الاستعلام عن صلاحية الاقامة ، تعتبر منصة ابشر من أكبر المنصات الموجودة داخل المملكة العربية السعودية الآن، والتي تقوم بتقديم خدمات كثيرة جداُ إلى الشعب السعودي، حيت أتاحت منصة ابشر الآن خدمة الاستعلام عن صلاحية الاقامة، لأي عامل وافد من خارج المملكة العربية السعودية، حتى تمكن جميع أصحاب الأعمال، والشركات، من الكشف عن الوضع القانوني والجنائي للعامل صاحب الاقامة، وتبين ما إذا كانت الاقامة التي يمتلكها هذا العامل سارية أم لا، وإذا كان للعامل أي مشاكل مع إدارة الجوازات، أو شئون المقيمين، أو أي مشاكل مع أي جهه تحيل بين تواجد هذا العامل بشكل قانوني داخل اراضي المملكة العربية السعودية أم لا، وإذا كان قد دخل إلى المملكة بشكل قانوني، أم أن تواجده داخل المملكة مخالف للقانون.

الاستعلام عن صلاحية الاقامة

تكفل خدمة الاستعلام عن صلاحية الاقامة التي تقدمها منصة ابشر، للمواطنين السعوديين، معرفة كافة التفاصيل اللازمة، والمتعلقة بأمور الاقامة، لشخص من الوافدين داخل المملكة، والذي يكون تحت كفالة هذا المواطن ،أو من يرغب في معرفة جميع التفاصيل اللازمة عن اقامة هذا العامل، حيث تعتبر مستندات الاقامة هي أهم مستندات يمكن للعامل أن يمتلكها بمجرد وصوله إلى المملكة العربية السعودية، لأنها تمثل الهوية الخاصة به داخل المملكة، والتي من خلالها يستطيع التعامل مع جميع الهيئات والمصالح الحكومية، والتي لا يجب أبداً أن تكون غير سارية، أو منتهية، بأي حال من الاحوال.

قم بالانتقال إلى منصة ابشر الالكترونية.

اختر قسم ابشر للأفراد الموجود باللون الاخضر.

انتقل إلى الخدمات الاستعلامية.

اضغط على كلمة الاستعلام عن صلاحية الاقامة.

اكتب رقم الاقامة الخاصة بالعامل بدقة.

اكتب جميع البيانات المطلوبة بدقة.

قم بالضغط على كلمة استعلام.

رابط الاستعلام عن صلاحية الاقامة للعامل الوافد 1440