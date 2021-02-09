رابط الاستعلام عن عامل وافد برقم الاقامة عبر موقع وزارة الموارد البشرية في السعودية 1442

الاستعلام عن عامل وافد ، يمكنك الآن الاستعلام عن عامل وافد من خلال الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية الموجود في المملكة العربية السعودية، والتي تمكنك من معرفة كافة التفاصيل والبيانات المطلوبة عن أي عامل وافد إلى أراضي المملكة العربية السعودية، بما في ذلك بياناته الشخصية بالكامل، كما جائت في جواز السفر الخاص به، والسجل الجنائي والشرطي له وجميع ما يتعلق بسلوكه داخل المملكة، ووضعه القانوني، من يوم دخوله إلى أراضي المملكة العربية السعودية، وحتى تاريخ الكشف عن هذا العامل، سواء كان الشخص المستعلم هو الكفيل الخاص بالعامل، أو غيره من الأشخاص الذين يهمهم أمر العامل.

الاستعلام عن عامل وافد

تعتبر خدمة الاستعلام عن عامل وافد، خدمة في منتهى الأهمية بالنسبة لأصحاب العمل، أو العمال على حد سواء، حيث تمكنهم الخدمة من معرفة تاريخ العامل، حتى قبل أن يدخل على كفالة الكفيل الحالي، وتبرز هذه الأهمية أيضاً في اتمام اجراءات نقل كفالة العامل من كفيل إلى آخر، حيث تمكن الخدمة الكفيل الجديد من معرفة جميع الامور المختصة بالعامل، والتأكد من أن جميع اموره وأوراقه داخل المملكة تسير بشكل سليم، وأن هذا العامل لا يواجه أي مشاكل من أي نوع قد تحول ضد اجراءات نقل الكفالة، والحصول على عمل جديد.

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي المختص بوزارة الموارد البشرية السعودية.

اختر كلمة الخدمات الالكترونية.

اضغط على خيار بوابة الخدمات الالكترونية المنبثق من القائمة.

قم بادراج اسم المستخدم الخاص بك.

اكتب كلمة المرور الخاصة بك، والتابعة للموقع.

انقر على كلمة الاستعلامات الالكترونية الموجودة في يمين الصفحة.

اضغط على كلمة الاستعلام عن موظف وافد.

قم بادخال رقم الاقامة الخاص بالعامل باتقان.

انقر على كلمة بحث.

رابط وطريقة الاستعلام عن عامل وافد