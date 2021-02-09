عاجل.. الاتحاد الأوروبى: الحوار مع روسيا وصل لطريق مسدود ونقترب من العقوبات

جدة - نرمين السيد - اعتبر الاتحاد الأوروبى، اليوم الثلاثاء، أن الحوار مع روسيا وصل إلى طريق مسدود، مهددًا بأن الخطوة المقبلة قد تكون فرض عقوبات على موسكو، حسبما ذكرت شبكة "العربية" فى نبأ عاجل منذ قليل.





وفى بيانه، اليوم، اتهم الاتحاد الأوروبى، روسيا بأنها تسعى لتقسيم الاتحاد الأوروبى. ووصل التصعيد بين موسكو وبروكسل إلى أعلى درجات التوتر، كان أخره الإعلان عن طرد دبلوماسيين روس من ألمانيا والسويد وألبانيا، أمس الإثنين، ما اعتبرته موسكو إجراءات غير مبررة.

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