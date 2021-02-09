الرئيس الإيرانى: لن نلتزم بالاتفاق النووى قبل عودة أمريكا إليه

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى، اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس الأمريكى الجديد جو بايدن لم تقم بأى خطوة إيجابية تجاه إيران، مضيفًا أن طهران لم ترى أى خطوة إيجابية من الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن العقوبات، حسبما نقلت قناة "العربية" منذ قليل.





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