غدًا.. إطلاق أول رحلة جوية بين طرابلس وبنغازى فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - وكان المجلس الرئاسى الليبى الجديد عقد اجتماعه الأول عبر تطبيق زووم، أمس الإثنين، برئاسة رئيس المجلس محمد يونس المنفى، حيث تم التشاور حول آليات تشكيل الحكومة فى الوقت المحدد لها، وعرض برنامجها وتقديمها لنيل الثقة من مجلس النواب الليبى.

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