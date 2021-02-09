أبو الغيط يلتقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطنى الليبية

جدة - نرمين السيد - استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، محمد الطاهر سيالة، وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطنى الليبية، اليوم الثلاثاء، حيث بحثا مجمل الأوضاع على الساحة العربية وآخر التطورات على مسار تسوية الأزمة الليبية.





وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط وسيالة تداولا حول النقاشات التى شهدها الاجتماع الذى عقده مجلس الجامعة يوم أمس الإثنين على مستوى وزراء الخارجية والنتائج التى أفضت إليها، واتفقا على الحاجة إلى تكثيف العمل العربى المشترك فى إطار الجامعة لتسوية الأزمات ومعالجة التحديات التى تواجه المنطقة العربية. وأضاف المصدر أن اللقاء شهد أيضاً تبادلاً للرؤى حول مجمل التطورات، التى شهدتها مسارات تسوية الأزمة الليبية، وخاصة مع نجاح ملتقى الحوار السياسى الليبى فى اختيار رئيس وعضوى المجلس الرئاسى ورئيس الحكومة الجديدة، واتفقا على أهمية تكثيف العمل العربى والدولى لمساندة السلطة التنفيذية الجديدة ومرافقة الأشقاء فى ليبيا نحو إتمام بقية الاستحقاقات السياسية والأمنية والدستورية التى تقود إلى إجراء الانتخابات الوطنية فى البلاد نهاية العام الجارى.

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