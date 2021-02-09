أعلن رئيس الوفد الروسي للمفاوضات حول الأمن العسكري ومراقبة التسلح في فيينا، "قسطنطين جافريلوف"، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الدفاع الروسية لن تشارك في ندوة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول العقائد العسكرية للمرة الأولى منذ 30 عاما، وذلك بسبب "السياسة الغربية غير الودية".
وقال "جافريلوف" لوكالة "تاس" الروسية: "لقد وجه إلينا الأمريكيون الدعوة. وقد قمنا بالرد عليهم بأنه: "نظرا للوضع الراهن على الحدود الروسية، وإجراء التدريبات وتحليق طائرات الاستطلاع، فإن وزارة الدفاع الروسية ترى أنه من غير المناسب المشاركة في هذه الندوة لأول مرة منذ 30 عاما".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لأول مرة منذ 30 عاما.. روسيا تعلن عدم مشاركتها في ندوة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.