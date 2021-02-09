عبر دوت الخليج.. رسالة عاجلة من سياسي لبناني لوزير خارجية قطر: نريد تطبيق الدستور

وجه السياسي اللبناني نبيل يزبك القيادي في المجموعات السيادية المطالبة باستقلال بلبنان عن الهيمنة الإيرانية ، رسالة عاجلة الي وزير الخارجية القطري عبد الرحمن محمد بضرورة مقاطعة الاحتلال الإيراني وأدواته حتى دحرهم من لبنان.

جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ صدي البلد تعليقا علي زيارة وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى رئيس جمهورية لبنان ميشال عون.

وقال يزبك: أود أن أتطرق الي ما قاله وزير الخارجية القطري بأن لبنان ليست بحاجة لأمر مماثل لاتفاق الدوحة ونحن نؤيد هذا الكلام، لأن اتفاق الدوحة في ٢٠٠٨ كرس الثلث المعطل في مجلس الوزراء واستفاد منه حزب الله وكما نعلم هو أداة احتلال الجمهورية الإيرانية في لبنان.

وأضاف : وقد كانت تجربة مريرة ندفع ثمنها حتى الآن وكل ما هو مطلوب هو تطبيق الدستور وخاصة في شقه السيادي.

وتابع يزبك: "إن قطر تقدم الدعم على شكل برامج اقتصادية وهذا الأمر يتطلب تشكيل حكومة . و نود أن نقول لوزير الخارجية القطري أن أي دعم ستمد به الحكومة المقبلة هو مد مباشر للاحتلال الإيراني بصفته المهيمن على الجمهورية اللبنانية يكامل مفاصلها.

وختم يزبك قائلا : لذلك نطلب من دولة قطر الشقيقة عدم دعم أي حكومة بأي شكل من الأشكال لا بل مساعدتنا عبر الجامعة العربية والمجتمع الدولي على تطبيق القرارات الدولية ١٧٠١- ١٦٨٠ و١٥٥٩ الذي ينص على نزع سلاح الميليشيات أي نزع سلاح حزب الله.