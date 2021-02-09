طريقة تحديث الضمان الاجتماعي برقم الهوية 1442

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يمكن تحديث الضمان الاجتماعي حيث أتاحت مؤسسة الموارد البشرية، القدرة على الحصول على خدماتها من خلال الموقع الإلكتروني الخاص، دون الحاجة للذهاب للمؤسسة للاستعلام عن شيء، كما أنها أضافت القدرة على تحديث الضمان الاجتماعي برقم الهُوِيَّة، ومن خلال هذا المقال نوضح لكم طريقة تسجيل الدخول وتحديث الضمان الاجتماعي برقم الهُوِيَّة.طريقة تحديث الضمان الاجتماعي برقم الهوية
يمكن تحديث الضمان الاجتماعي برقم الهُوِيَّة من خلال بعض الخطوات البسيطة التي يتم أجراؤها على الموقع الخاص بالوزارة كما يلي:
- الدخول على الصفحة الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- تسجيل حساب جديد من خلال الضغط على إنشاء مستخدم جديد إن لم يسبق لك التسجيل على الموقع.
- يطلب الموقع بعض البيانات الشخصية للمستخدم، مثل الاسم ورقم الهُوِيَّة، ورقم الهاتف، وغيرها من البيانات السهل إدخالها.
- بعد التسجيل سوف تظهر صفحة جديدة يطلب من المستخدم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
- الخطوة التالية هي الانتقال إلى الصحة الشخصية للمستخدم فور إدخاله للبيانات.
- يوجد بالصفحة الشخصية أيقونة تسمى تحديث بيانات المستخدم يتم الضغط عليها لتظهر صفحة تحتوى على جميع البيانات الشخصية الخاصة بالمستخدم.
- يمكن تغيير كل المعلومات القديمة إلى معلومات جديدة كتغيير محل الإقامة، أو رَقَم الهُوِيَّة، أو حتى رَقْم الهاتف.
- بعد تغيير كل المعلومات التي يود المستخدم تغييرها يتم الضغط على كلمة إرسال أسفل الشاشة لحفظ كافة المعلومات السابقة.
وضعت وزارة التنمية البشرية بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدم لضمان الاجتماعي للحصول عليه، وتوزيع الضمان على من يستحقه فقط، ومن بين هذه الشروط:
- يحصل على الضمان من هم ذوى الاحتياطات المادية، والفقراء، ومن يحتاجون الضمان بشدة فقط، ولا يمكن لأي فئة مادية مرفعة الحصول عليه.
- يمكن لكل من أسر الهاربين والسجناء من الغارمات وغيرهم والأيتام التقديم لطلب المعاش المقدم من وزارة الموارد البشرية.
- يتيح معاش الضمان الاجتماعي تلقي كل الأرامل والمطلقات له على أن يتم تقديم أوراق تثب ذلك.
- يمكن لأصحاب الإعاقات المؤقتة الحصول على معاش الضمان الاجتماعي لحين انتهاء الإعاقة.
- من شروط الحصول على الضمان عدم وجود أي نشاط تجاري أو وظيفة يمتلكها المقدم.
- يصرف معاش الضمان الاجتماعي للسعوديين فقط، وممن لديهم الجنسية السُّعُودية بالإضافة لبعض المستثنين من هذا الشرط وهم:
- المصابين بالإعاقة من أهالي الدول الأخرى.
- اليتامى وأطفال دور الأيتام الذين لديهم الحق بالتنقل داخل السُّعُودية.
- المتزوجة من رجل سعودي ولا تحم الجنسية السُّعُودية.
- من كانت لها أبناء من زوج سعودي مُتوفّى ولا تحمل الجنسية السُّعُودية.
- الأبناء الغير سعوديين نسبة للأم شرط أن تكون الأم سُعُودية.
- الرجال ممن هم فوق سن الـ 60 عاماً والشيوخ يحق لهم التقدم للضمان الاجتماعي السعودي.
الوسوم
يمكن تحديث الضمان الاجتماعي حيث أتاحت مؤسسة الموارد البشرية، القدرة على الحصول على خدماتها من خلال الموقع الإلكتروني الخاص، دون الحاجة للذهاب للمؤسسة للاستعلام عن شيء، كما أنها أضافت القدرة على تحديث الضمان الاجتماعي برقم الهُوِيَّة، ومن خلال هذا المقال نوضح لكم طريقة تسجيل الدخول وتحديث الضمان الاجتماعي برقم الهُوِيَّة.طريقة تحديث الضمان الاجتماعي برقم الهوية
يمكن تحديث الضمان الاجتماعي برقم الهُوِيَّة من خلال بعض الخطوات البسيطة التي يتم أجراؤها على الموقع الخاص بالوزارة كما يلي:
- الدخول على الصفحة الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- تسجيل حساب جديد من خلال الضغط على إنشاء مستخدم جديد إن لم يسبق لك التسجيل على الموقع.
- يطلب الموقع بعض البيانات الشخصية للمستخدم، مثل الاسم ورقم الهُوِيَّة، ورقم الهاتف، وغيرها من البيانات السهل إدخالها.
- بعد التسجيل سوف تظهر صفحة جديدة يطلب من المستخدم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
- الخطوة التالية هي الانتقال إلى الصحة الشخصية للمستخدم فور إدخاله للبيانات.
- يوجد بالصفحة الشخصية أيقونة تسمى تحديث بيانات المستخدم يتم الضغط عليها لتظهر صفحة تحتوى على جميع البيانات الشخصية الخاصة بالمستخدم.
- يمكن تغيير كل المعلومات القديمة إلى معلومات جديدة كتغيير محل الإقامة، أو رَقَم الهُوِيَّة، أو حتى رَقْم الهاتف.
- بعد تغيير كل المعلومات التي يود المستخدم تغييرها يتم الضغط على كلمة إرسال أسفل الشاشة لحفظ كافة المعلومات السابقة.
وضعت وزارة التنمية البشرية بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدم لضمان الاجتماعي للحصول عليه، وتوزيع الضمان على من يستحقه فقط، ومن بين هذه الشروط:
- يحصل على الضمان من هم ذوى الاحتياطات المادية، والفقراء، ومن يحتاجون الضمان بشدة فقط، ولا يمكن لأي فئة مادية مرفعة الحصول عليه.
- يمكن لكل من أسر الهاربين والسجناء من الغارمات وغيرهم والأيتام التقديم لطلب المعاش المقدم من وزارة الموارد البشرية.
- يتيح معاش الضمان الاجتماعي تلقي كل الأرامل والمطلقات له على أن يتم تقديم أوراق تثب ذلك.
- يمكن لأصحاب الإعاقات المؤقتة الحصول على معاش الضمان الاجتماعي لحين انتهاء الإعاقة.
- من شروط الحصول على الضمان عدم وجود أي نشاط تجاري أو وظيفة يمتلكها المقدم.
- يصرف معاش الضمان الاجتماعي للسعوديين فقط، وممن لديهم الجنسية السُّعُودية بالإضافة لبعض المستثنين من هذا الشرط وهم:
- المصابين بالإعاقة من أهالي الدول الأخرى.
- اليتامى وأطفال دور الأيتام الذين لديهم الحق بالتنقل داخل السُّعُودية.
- المتزوجة من رجل سعودي ولا تحم الجنسية السُّعُودية.
- من كانت لها أبناء من زوج سعودي مُتوفّى ولا تحمل الجنسية السُّعُودية.
- الأبناء الغير سعوديين نسبة للأم شرط أن تكون الأم سُعُودية.
- الرجال ممن هم فوق سن الـ 60 عاماً والشيوخ يحق لهم التقدم للضمان الاجتماعي السعودي.
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