طريقة تحديث الضمان الاجتماعي برقم الهوية 1442

يمكن تحديث الضمان الاجتماعي حيث أتاحت مؤسسة الموارد البشرية، القدرة على الحصول على خدماتها من خلال الموقع الإلكتروني الخاص، دون الحاجة للذهاب للمؤسسة للاستعلام عن شيء، كما أنها أضافت القدرة على تحديث الضمان الاجتماعي برقم الهُوِيَّة، ومن خلال هذا المقال نوضح لكم طريقة تسجيل الدخول وتحديث الضمان الاجتماعي برقم الهُوِيَّة.

طريقة تحديث الضمان الاجتماعي برقم الهوية

يمكن تحديث الضمان الاجتماعي برقم الهُوِيَّة من خلال بعض الخطوات البسيطة التي يتم أجراؤها على الموقع الخاص بالوزارة كما يلي:

الدخول على الصفحة الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تسجيل حساب جديد من خلال الضغط على إنشاء مستخدم جديد إن لم يسبق لك التسجيل على الموقع.

يطلب الموقع بعض البيانات الشخصية للمستخدم، مثل الاسم ورقم الهُوِيَّة، ورقم الهاتف، وغيرها من البيانات السهل إدخالها.

بعد التسجيل سوف تظهر صفحة جديدة يطلب من المستخدم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

كيفية تحديث بيانات الضمان الاجتماعي برقم الهوية

الخطوة التالية هي الانتقال إلى الصحة الشخصية للمستخدم فور إدخاله للبيانات.

يوجد بالصفحة الشخصية أيقونة تسمى تحديث بيانات المستخدم يتم الضغط عليها لتظهر صفحة تحتوى على جميع البيانات الشخصية الخاصة بالمستخدم.

يمكن تغيير كل المعلومات القديمة إلى معلومات جديدة كتغيير محل الإقامة، أو رَقَم الهُوِيَّة، أو حتى رَقْم الهاتف.

بعد تغيير كل المعلومات التي يود المستخدم تغييرها يتم الضغط على كلمة إرسال أسفل الشاشة لحفظ كافة المعلومات السابقة.

شروط الحصول على الضمان الإجتماعي

وضعت وزارة التنمية البشرية بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدم لضمان الاجتماعي للحصول عليه، وتوزيع الضمان على من يستحقه فقط، ومن بين هذه الشروط: