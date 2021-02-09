طريقة إضافة الأطفال في توكلنا واستعراض الوضع الصحي لهم

يبحث عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن طريقة إضافة الأطفال في توكلنا فهناك عدد كبير من الآباء يهتمون بهذا الأمر من أجل إضافة الأطفال ومتابعة الحالة الصحية الخاصة بهم بشكل كامل من خلال التطبيق للحفاظ على سلامتهم وذلك بعدما أصبح تطبيق توكلنا من أهم التطبيق في السعودية حاليا وهو التطبيق الرائد الذي يبحث عنه الكثير من المواطنين بشكل مستمر من أجل تحميلة على الجوال والتسجيل به ومتابعة الحالة الصحية الخاصة بهم وبالأطفال من خلاله وذلك من أجل الحد من انتشار الوباء.

تطبيق توكلنا للتسوق ودخول الأماكن العامة

منذ أيام قليلة أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تطبيق توكلنا وصرحت بانة أصبح هو التطبيق المعتمد والأساسي الذي يمكن للمواطنين من خلال الحصول على أذونات من أجل الخروج والذهاب للتسوق من الأسواق في السعودية والهدف من هذا القرار هو الحصول على إذن الذهاب للأسواق في الأوقات الغير مزدحمة مما يساعد على تقليل الزحام وهذا ينتج عنه الحد من انتشار كورونا في السعودية بعد الزيادة الكبيرة التي حدثت في الأيام القليلة الماضية.

يقدم تطبيق توكلنا المجاني الكثير من الخدمات المميزة التي تساعد المواطنين في الكثير من الأمور الهامة أبرزها معرفة هل يعاني الشخص من أعراض كورونا المبكرة واكتشاف إذا كان يعاني من كورونا أم لا وأيضا معرفة كافة آخر أخبار كورونا في السعودية والحصول على الكثير من الأخبار والنصائح التي تساعد المواطن في الحفاظ على سلامته والحد من انتشار كورونا في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى الخدمات الصحية المختلفة التي يوفرها تطبيق توكلنا.

إضافة الأطفال في توكلنا

يحتاج الكثير من الآباء إلى معرفة طريقة إضافة الأطفال في توكلنا وذلك من أجل الحصول على أذونات لخروج الأطفال إلى الأماكن العامة وأيضا متابعة كافة الحالة الصحية الخاصة بالأطفال لحمايتهم والحفاظ على سلامتهم الدفاعية وطريقة إضافة الأطفال هي:

قم بالدخول إلى تطبيق توكلنا من خلال الجوال.

قم بفتح حسابك الشخصي علي التطبيق والدخول إلية.

قم بالتوجه مباشرة إلى خيار الخدمات.

قم بالضغط علي أيقونة حسابي.

ستجد العديد من الخدمات المتاحة أمامك قم بالضغط على خيار أفراد الأسرة والمكفولين.

سيتم توجيهك إلى صفحة أخرى قم بكتابة كافة معلومات وبيانات الأطفال بها.

بعد كتابة البيانات المطلوبة قم بالضغط على خيار تأكيد البيانات.

كيفية استعراض الوضع الصحي للأبناء في توكلنا

بعد إضافة الأبناء في تطبيق توكلنا يحتاج العديد من الآباء إلى معرفة طريقة متابعة الحالة الصحية الخاص بهم من خلال التطبيق وذلك من أجل متابعتها والحفاظ على سلامتهم دائما وهناك طريقة بسيطة للغاية يمكنك من خلالها متابعة الحالة الصحية الخاصة بهم بكل سهولة وهي: