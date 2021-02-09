“الضمان الإجتماعي المقطوعة” موعد صرف المقطوعة برقم الطلب 1442 وشروط التسجيل

يبحث عدد كبير يُقدر بالملايين من المواطنين السعوديين المسجلين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن موعد صرف المقطوعة، وتُعد مقطوعة الضمان الإجتماعي البرنامج الأول في المملكة العربية السعودية الآن الذي يخدم عدد كبير من المواطنين ويمدهم بمساعدات مادية كبيرة قد تصل إلى 36 ألف ريال سعودي سنوياً من أجل مساعدة الاسر السعودية متوسطة الحال على التغلب على الظروف المعيشية الصعبة في هذه الايامن فقد ارتفعت أسعار السلع بشكل كبير خلال الفترة الماضية نتيجة عدد من الإصلاحات الإقتصادية التي قامت بها الحكومة السعودية والتي تهدف من ورائها إلى زيادة معدل النمو الإقتصادي، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” موعد صرف المساعدة المقطوعة وأبرز شروط التسجيل فيها والتي حددتها الوزارة، فتابعونا.

شروط المساعدة المقطوعة

حتى هذه اللحظة التي نكتب فيها المقال تأتينا اسئلة كثيرة على موقعنا بشأن اهم الشروط الواجب توافرها في كل المواطنين لكي يتقدموا إلى المساعدة المقطوعة ويستفيدوا منها، ونحن نوضح لكم الآن أبرز الشروط كالتالي:

أولاً لا بد أن يكون المتقدم للمقطوعة مواطن سعودي الجنسية.

ثانياً لا يقل عمره وقت التقدم عن 35 عام.

ثالثاً لا تكون بجوزته أي سجلات تجارية.

موعد صرف المقطوعة

حتى هذه اللحظة لم تصدر الأخبار من الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن تحديد موعد نزول المساعدات المقطوعة في الحسابات البنكية للمستفيدين، ولهذا تكثر الأسئلة على مواقع التواصل الإجتماعي، ونحن سنوضح لكم الموعد فور تحديده من الوزارة وهي الجهة المسئولة عن تحديد الموعد.

نتمنى أن نكون قدمنا لكم مقال مميز به كافة التفاصيل الخاصة بالمساعدة المقطوعة وشروطها وموعدها، ونرجو ترك تعليق بأي سؤال أو استفسار وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن