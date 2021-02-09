فرنسا تندد بالهجمات الحوثية: نجدد تمسكنا الثابت بأمن السعودية

جدة - نرمين السيد - وحسبما أوردت شبكة "العربية" منذ قليل، قال وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، فى بيان للخارجية الفرنسية: "ندين بشدة محاولات الحوثيين الاعتداء على السعودية"، مشددًا على ضرورة وقف التصعيد الذى تشنه ميليشيا الحوثى ضد السعودية من اليمن على الفور.

وأكدت الخارجية الفرنسية على تمسكها الثابت بأمن السعودية، داعية الحوثيين إلى وقف أنشطتهم المزعزعة للاستقرار.