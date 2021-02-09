روسيا: لقاح سبوتنك لن يتوفر لدول الاتحاد الأوروبى قبل مايو

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لقناة "روسيا 24"، قال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسى، كيريل ديمتريف، إن "توفير شحنات كبيرة من اللقاح لدول الاتحاد الأوروبى سوف يكون ممكنًا فقط بعد الانتهاء من التطعيمات فى روسيا".
ويعد صندوق الاستثمار الروسى هو المسؤول عن التسويق الدولى للقاح، الذى تمت الموافقة على استخدامه، وتستخدمه الكثير من الدول.
ولم تصدق بعد وكالة الأدوية الأوروبية على استخدام اللقاح، المؤلف من جرعتين، فى دول الاتحاد الأوروبى، إلا أنها اعترفت مؤخرًا بأن اللقاح الروسى أثبت تفوقه فى مواجهة فيروس كورونا المستجد مؤخرًا، وتجاوزت نسبه نجاحه 91%، وقد يساعد هذا اللقاح الدول الأوروبية فى مواجهة نقص اللقاحات، وهى القضية التى أثارت غضبًا بين دول الاتحاد الـ27.
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