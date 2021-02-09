مؤشر الإرهاب الشهرى: التنظيمات تعتمد البروباجندا الكاذبة لاستقطاب المقاتلين

جدة - نرمين السيد - واعتمد المؤشر فى تتبعه للعمليات الإرهابية على أكثر من منهج بحثى واستقصائى فى عمليتى الرصد والتحليل، بهدف تحقيق أكبر استفادة ممكنة والخروج بأدق نتائج.

وتصدر غلاف العدد الأول للمؤشر مقتل الداعشى جبار العيساوى، المُكنى بأبى ياسر العيساوى، الذى أطلق على نفسه نائب الخليفة ووالى العراق، وهو الحدث الأبرز خلال الشهر المنصرم بما يمثله من تأثيرات وتفاعلات داخل التنظيم الإرهابى، وتداعيات محتملة على المنطقة.

أما ما يخص عمليتى الرصد والتحليل، فقد أشار المؤشر إلى أن النشاط الإرهابى الذى شهدته دول الشرق الأوسط والمنطقة العربية خلال يناير الماضى، اتسم بالكثافة الملحوظة، حيث بلغ عدد العمليات الإرهابية خلال هذه الفترة نحو 110 عملية، وقع أغلبها فى الدول التى تعانى بعض الصراعات الداخلية أو فشل الحكم، إذ بلغ إجمالى العمليات التى شهدتها هذه الدول 88 عملية، فى حين لم يتجاوز عدد العمليات التى وقعت فى الدول التى يمكن وصفها بالمستقرة حاجز الـ22 عملية.

كما رصد المؤشر انحسار أغلبية العمليات الإرهابية بين نمطين محددين، هما الهجمات المسلحة التى تكررت نحو 52 مرة، والتفجيرات والتى تكررت بمعدل 37 عملية، الأمر الذى جاء على حساب غيرهما من الأنماط كاستخدام القذائف، والخطف والقتل، والهجمات الانتحارية التى جرى تنفيذها 4 مرات، وعمليات الخطف والاحتجاز، فى حين لم تشهد دول المنطقة محل الرصد أى عمليات انغماسية.

وكشف المؤشر أن العمليات تركز معظمها فى بعض الدول الصراع، حيث تصدرت سوريا للدول الأكثر تعرضًا للعمليات الإرهابية بواقع 28 عملية، فى حين احتلت أفغانستان والصومال المركز الثانى حيث تعرض كل منهما إلى 24 هجمة إرهابية.

فى حين خلت دوليتان من دول الصراع من العمليات وهما ليبيا وجنوب السودان، كما أشار المؤشر للأسباب التى دفعت لكثافة العمليات خلال شهر يناير، والتى من بينها احتدام المشهد السياسى ورغبة بعض التنظيمات فى إثبات وجودها مثل أفغانستان والصومال.

كما أجرى المؤشر تحليلًا للخطاب الإعلامى للنشرة الأسبوعية "النبأ"، التى يصدرها تنظيم داعش الإرهابى، خلص إلى أن داعش اعتمد البروباجندا الكاذبة فى الترويج لنفسه، أملًا فى استقطاب المزيد من المقاتلين عبر التذكير بأن الخلاف بينه وبين الأنظمة الحاكمة، خلافًا عقائديا ليس له علاقة بالسياسة.

كما حرصت الآلة الإعلامية لداعش على طمأنة أتباعه، بشأن قدرات التنظيم العسكرية وأوضاعه الميدانية.

على مستوى آخر ووسيط مختلف، حاول داعش من خلال فيديو بثه التنظيم عبر تطبيق تليجرام، العودة للمشهد السورى من بوابة الإعلام، تحت عنوان "النهاية والبداية"، وكان لافتا استخدام لفظ النهاية فى إشارة لخروج التنظيم من سوريا عام 2017، والعودة التى تمثل بداية جديدة لداعش فى عام 2021.

وطرح داعش خلال الفيديو عدة أسئلة كان الهدف منها شحذ همم أعضاءه من ناحية، واللعب على مشاعر الرافضين لوجوده داخل الأراضى السورية من ناحية أخرى، وهو ما بدا واضحًا فى لغة الخطاب التى ظهرت منكسرة أحيانًا وعنيفة متوعدة فى أحيان أخرى.

يذكر أن مؤشر الإرهاب الشهرى للشرق الأوسط والمنطقة العربية، يصدر عن المركز الوطنى للدراسات باللغتين العربية والإنجليزية.