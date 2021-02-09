محاكمة ترامب .. معركة بين الجمهوريين والديمقراطيين.. ومفاجآت لم تُكشف من قبل

يمثل الرئيس السابق دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ هذا الأسبوع من المساءلة التي تتهمه بالتحريض على أعمال الشغب الدامية في 6 يناير في مبنى الكابيتول الأمريكي.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، قدم محاموه في مذكرة مؤلفة من 78 صفحة يوم الاثنين تفاصيل مجموعة من الحجج القانونية والوقائعية التي يعتزمون تقديمها في المحاكمة.

وقال المدعون الديمقراطيون في محاكمة ترامب إنهم سيعرضون أدلة لم يتم الكشف عنها من قبل، مؤكدين أن الدستور لا يستثني الرؤساء من العزل في أخر أيام ولايتهم الرئاسية.

ويصر محامو الدفاع على أن ترامب لم يحرض على أعمال الشغب عندما خاطب حشدًا كبيرًا من المؤيدين في تجمع حاشد سبقه.

ويتهمون مديري المساءلة في مجلس النواب بانتقاء تصريحات ترامب من خطاب دام ساعة من خلال تسليط الضوء فقط على تلك التي يرى الديمقراطيون أنها مفيدة لقضيتهم، مشيرين مرارًا وتكرارًا إلى أنه طلب من مؤيديه "إسماع أصواتكم سلميًا ووطنيًا".