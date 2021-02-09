إيران تهدد بشكل علني لجوئها لصنع القنبلة النووية في هذه الحالة

هدد وزير المخابرات الإيراني، محمد علوي، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده قد تقدم على صنع القنبلة النووية، في حال لم يتم رفع العقوبات الأمريكية من على إيران.
وقال علوي في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني: "برنامجنا النووي سلمي، وفتوى المرشد الأعلى تحرم الأسلحة النووية، لكن إذا دفعوا إيران في هذا الاتجاه، فلن يكون ذلك خطأ إيران بل خطأهم".
وأوضح علوي أن إيران ليس لديها خطط لامتلاك سلاح نووي في ظل "الظروف الحالية".
وكان المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، دعا الولايات المتحدة لرفع جميع العقوبات إذا أرادت أن تفي إيران بالتزاماتها بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع القوى العالمية، لكن الرئيس جو بايدن رفض دعوة خامنئي قائلا إن الولايات المتحدة لن تتخذ الخطوة الأولى.
وفي أعقاب مقتل العالم الإيراني محسن فخري زاده في ديسمبر الماضي، وافق البرلمان الإيراني على قانون حظر دخول المفتشين النوويين الدوليين في وقت لاحق من هذا الشهر، في انتهاك خطير للاتفاق.
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