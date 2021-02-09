في أقل من عام.. تويتر يزيل 8493 تغريدة مضللة حول فيروس كورونا

أعلن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه أزال آلاف التغريدات المضللة حول فيروس كورونا المستجد منذ شهر مارس من عام 2020.
ووفقًا لوكالة "رويترز"، للأنباء، قال الموقع: إنه "منذ إطلاق سياسة حظر المعلومات المضللة المتعلقة بفيروس كورونا في مارس 2020، تمت إزالة 8493 تغريدة متعلقة بهذا الصدد".
وأضاف أنه منذ مارس 2020 واجهت الأنظمة الآلية للشركة 11.5 مليون حساب، تضمنت مناقشات حول فيروس كورونا، مع سلوكيات غير مرغوب بها ومتلاعبة"؛ بحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم".
وكان "تويتر" أعلن أنه سيتخذ إجراءات صارمة بحق المستخدمين الذين يروجون لنظريات المؤامرة حول فيروس كورونا واللقاحات المستخدمة ضده.
وقال الموقع إنه سيطلب من المستخدمين حذف التغريدات التي تحتوي على مزاعم كاذبة توحي بأن اللقاحات "تستخدم لإلحاق الضرر عمدا بالناس أو السيطرة عليهم بما في ذلك تصريحات عن اللقاحات تثير الشعور بوجود مؤامرة متعمدة".
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