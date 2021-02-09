نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإرادة إماراتية.. العرب إلى المريخ (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب الملايين في الإمارات والوطن العربي والعالم اللحظة التاريخية بدخول مسبار الأمل مدى الالتقاط حول كوكب المريخ، كأول مسبار عربي ينطلق خارج مدار الأرض لاستكشاف الكوكب الأحمر.

إنجاز تاريخي بإرادة إماراتية تسجل للعرب نقطة مضيئة، وتمنحهم الأمل بأنهم قادرون على منافسة باقي الأمم، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

ولد مسبار الأمل كفكرة في الخلوة الوزارية لحكومة دولة الإمارات عام 2014، قبل أن تتبلور إلى خطة استراتيجية ومشروع علمي عملاق استغرق أكثر من5 ملايين ساعة عمل، بمشاركة أكثر من200 مهندس ومهندسة إماراتية.

وتتمثل مهمته الرئيسية في بناء كوادر إماراتية على قدر عال من الكفاءة في صناعة الفضاء والتكنولوجيا، وإدخال العرب بقيادة إماراتية سباق الفضاء العالمي.