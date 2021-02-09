يمكن الاستعلام عن الرصيد بوضع السجل المدني فقط الخاص بـ الضمان الاجتماعي، حيث أنه من الأمور المتاحة من قبل الموقع الرسمي لوزارة التنمية البشرية، والتي يمكن من خلالها معرفة الرصيد دون الذَّهاب للجهة المختصة بذلك، وتعدّ هذه الخدمة من الخِدْمَات التي يوفرها الموقع لأصحاب الاستفادة من المساعدة التأمينية التي تقدمها الدولة من خلال الوزارة.

الضمان الاجتماعي الاستعلام عن الرصيد بوضع السجل المدني فقط

قدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة توفر على المستفيدين من المساعدة التأمينية وهي معرفة الرصيد المودع في الحساب من خلال الدخول على الصفحة الرسمية للوزارة دون الذَّهاب لمكاتب العمل المختصة، وذلك بإتباع بعض الخطوات كما يأتي:

الدخول على محرك البحث وفتح الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية، ومن ثم الاتجاه إلى القسم المختص بالاستعلام عن الرصيد للفرد.

يظهر في هذه الصفحة خانة مخصصة لكتابة السجل المدني الخاص بالمستخدم للتمكن من معرفة رصيد الضمان.

في الخطوة التالية يطلب الموقع وضع الرَّقَم التحققي المرئي في الخانة الخاصة به، ثم النقر على زر الاستعلام أسفل الصفحة.

بعد إكمال كل الخطوات السابقة ستبدأ صفحة الاستعلام عن الرصيد بالظهور، وتحتوي على كافة البيانات الخاصة بالمستخدم، وذلك كله بواسطة السجل المدني فقط.

إضافة لقدرة المستخدم على الاستعلام عن الرصيد الخاص به، فإنه يتمكن من الاستعلام عن حالة التضامن الاجتماعي كذلك بإتباع ما يلي:

تصفح موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تظهر نافذة بكل الخِدْمَات الإلكترونية المتاحة على الموقع في واجهة الصفحة.

يتم تحريك الماوس عليها فتنسدل نافذة باختيارات متعددة من بينها خدمة الاستعلام، يتم الضغط عليها.

يطلب الموقع إدخال السجل المدني الخاص بالفرد وكلمة المرور الخاصة به.

يظهر في يسار الصفحة عبارة حالة الخدمة التي يمكن من خلالها الاستعلام عن حالة التضامن.

بعد الضغط على هذه العبارة تقوم الصفحة المطلوبة بالتحميل ليظهر عليها الحالة الخاصة بالتضامن المطلوب الاستعلام عنها.

استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني

وزيادة على كل الخِدْمَات السابقة التي تتيح وزارة التنمية البشرية والموارد الاجتماعية الاستعلام عنها من خلال موقعها الإلكتروني إلا أنها توفر خِدْمَات أخرى كذلك من أهمها خدمة الاستعلام عن المستفيدين من التضامن الاجتماعي بالسجل المدني فقط، من خلال النُّقَط الآتية: