كل ما تريد معرفته عن لعبة ببجي PUBG وشحن شدات ببجي مجاناً

لعبة ببجي هي من الألعاب الحديثة التي انتشرت في فترة زمنية قصيرة بشكل كبير بين الصغار والكبار، فهي تحتاج إلى تركيز عال لكي يتم إنجاز المهمات المُسندة للاعب بالإضافة إلى إمكانية لعبها بشكل منفرد أو مع جماعة على حسب رغبتك، ووفرت الشركة إمكانية تحميلها لكلاً من هواتف الأندرويد والأيفون وأيضاً أجهزة الكمبيوتر، ونظراً للاقبال الهائل على اللعبة ورغبة الجميع فيها فإننا نشرح من خلال هذا المقال بعض المعلومات عن اللعبة ونشرح أيضاً كيفية شحن شدات ببجي مجاناً.

لعبة ببجي

هي واحدة من أبرز الألعاب التي انتشرت بشكل كبير في وقت قياسي بين الكثير من الأشخاص الصغار والكبار أيضاً، حيث يتوفر منها إصداران واحد عادي والأخر لايت، وتحتوي هذه اللعبة على الآلاف من الأشخاص اللاعبين لها من كل مكان، حيث يُمكنك اللعب بشكل منفرد أو مع مجموعة.

ولكن الجدير بالذكر أن في البداية تهبط على منطقة مُحددة وينبغي عليك تجميع كلاً من الأسلحة والذخائر، والملابس أيضاً لكي تبدأ اللعب وتدخل في المستويات الأخرى.

مؤسس لعبة ببجي

يُدعى Brendan Greene هو مؤسسها ومطورها ويبلغ عمره 43 عام، وجنسيته إيرلندي، فهو قام بإعداد الكثير من الألعاب الأخرى ولكنها لم تُحقق أي نجاحات مثلما فعلت لعبة ببجي منذ ظهورها للأشخاص فاستطاعت في وقت قصير أن تجذب الملايين لها من كل مكان.

مزايا لعبة ببجي

تتسم هذه اللعبة بالكثير من المزايا ومنها ما يلي:

تُساهم في تحسين القدرة البصرية لدى لاعبيها.

تُتيح إمكانية اللعب بشكل جماعي على عكس العديد من الألعاب التي لا تحتوي على هذه الميزة.

تحتوي على العديد من الرسوميات التي لا تتوفر بهذا العدد في باقي الألعاب المنافسة للببجي.

خادم هذه اللعبة بحاجة كبيرة إلى تحسين لأن في بعض الأحيان تتوقف اللعبة أثناء اللعب.

لم توفر تلك اللعبة الكثير من الأسلحة التي يُمكن للأشخاص الحصول عليها.

عيوب لعبة ببجيرابط تنزيل لعبة ببجي للاندرويد

يرغب الكثير من الأشخاص في تنزيل اللعبة على أجهزة الهاتف الخاصة بهم، حيث يُستطعيون القيام بذلك عن طريق التوجه إلى الرابط الرسمي لكي يتم الاستمتاع بلعبها مع الأصحاب وغيرهم من خلال البحث في Google Play عن كلمة Pubg.

خطوات شحن شدات ببجي مجاناً

يرغب الكثير من لاعبي هذه اللعبة في معرفة خطوات شحن شدات ببجي مجاناً لكي يستمتعون بلعبها، مما يدفعهم للبحث عن كيفية الشحن ويُمكنهم عن طريق اتباع بعض الخطوات التالية:

أولاً قم بفتح اللعبة ثم سيظهر لك إعلان لا تتخطاه.

يتم الإنتظار لبعض ثواني ثم يتم الإنتهاء منه.

بعد سماع بمشاهدة الإعلان ستحصل على عدة نقاط ويُمكنك بعدها القيام باستبدالها مجاناً.

كيفية شحن شدات ببجي بالكارت

يُمكنك أيضاً شحن شدات ببجي عن طريق شحن كروت وذلك عن طريق ما يلي: