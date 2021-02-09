أخبار اليمن : حملة تغريدات للتنديد باحتجاز السفن النفطية ستبدأ خلال ساعة

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حملة تغريدات للتنديد باحتجاز السفن النفطية ستبدأ خلال ساعة

تنطلق الساعة التاسعة من مساء اليوم حملة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، للتنديد باستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة شريان اليمن. حملة تغريدات للتنديد باحتجاز السفن النفطية ستبدأ خلال ساعةتنطلق الساعة التاسعة من مساء اليوم حملة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، للتنديد باستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة شريان اليمن. وأكد المنظمون أهمية كشف الوجه الحقيقي لأمريكا التي تستمر في خنق الملايين من أبناء الشعب اليمني وقتلهم بحصارها الجائر. ودعا المنظمون إلى المشاركة الواسعة في حملة التغريدات لكسر الحصار الأمريكي على الشعب اليمني "تحت هاشتاق: #امريكا_تحتجز_سفن_النفط رابط بنك تغريدات : bit.ly/oil_ships

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