"أستراليا المفتوحة".. المصرية ميار شريف تصنع التاريخ

تمكنت لاعبة التنس المصرية، ميار شريف، من تحقيق فوزها الأول في الأدوار الرئيسية من بطولة أستراليا المفتوحة، التي تقام في الفترة من 8 فبراير وحتى يوم 21 من الشهر نفسه، بعدما تمكنت من الانتصار على منافستها الفرنسية كلوي باكيه بمجموعتين دون رد، لتصعد اللاعبة المصرية إلى الدور الثاني من البطولة التي تعد واحدة من أكبر 4 بطولات عالمية في اللعبة "غراند سلام".

ونجحت لاعبة التنس المصرية في حسم المجموعة الأولى من المواجهة، بالفوز بسبعة أشواط مقابل خمسة.

كما شهدت المجموعة الثانية تنافسا كبيرا بين ميار شريف المصنفة 131 عالميا، والفرنسية كلوي باكيه المصنفة رقم 187 عالميا، لتصل النتيجة إلى التعادل بأربعة أشواط لكل منهما، ثم (5-5) بعد نهاية الشوط العاشر.

ودخلت اللاعبتان عقب ذلك في مرحلة محاولة كسر الإرسال من أجل حسم المجموعة، وهو ما حققته اللاعبة المصرية أخيرا عندما تمكنت من الفوز في الشوط السادس.

وعقب ذلك، سيطرت شريف تماما على الشوط الحاسم والأخير في المباراة، وتمكنت من استغلال إرسالاتها النارية وحسمته بسهولة، لتفوز بالمجموعة (7-5) وتصعد إلى الدور الثاني في إنجاز تاريخي.

يشار إلى أن البطولات الأربع الكبرى في التنس "غراند سلام"، هي بطولة أستراليا المفتوحة، وبطولة فرنسا المفتوحة، وبطولة "ويمبلدون"، وبطولة أميركا المفتوحة.

قدوة للناشئين

وأعرب رئيس الاتحاد المصري للتنس، إسماعيل الشافعي، عن سعادته بما حققته شريف في الدور الأول من بطولة أستراليا المفتوحة، مؤكدا أن ما تفعله أشبه بـ"الطفرة".

ويقول الشافعي لموقع "دوت الخليج": "نأمل أن تفوز ميار في الدور المقبل من البطولة، وأعتقد أن دعم الجماهير لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سيزيد من آمالها في تحقيق إنجازات أكثر".

وأشار الشافعي إلى الدور المهم الذي تقدمه شريف "بأدائها المشرف في البطولات العالمية وتحقيق الأرقام القياسية"، مضيفا: "ميار أصبحت قدوة للناشئين، ودافعا لهم ليستمروا في اللعبة، فشعبيتها حاليا وتحقيقها لمزيد من الإنجازات يؤكد أن من يجتهد في أية لعبة حتى لو كانت صاحبة شعبية ضعيفة داخل مصر، سينتصر في النهاية، وسيلقى التقدير الذي يليق به من الجمهور".

وأوضح الشافعي أن اللاعبة المصرية تعاقدت بشكل مستقل مع المدرب الإسباني خوستو غونزاليس، وهو المسؤول عن تجهيزها فنيا، وأن الاتحاد يقوم فقط بالدور الإداري معها، إذ ينظم مواعيد المباريات لها، وينسق مع الاتحاد الدولي حتى تشارك في البطولات العالمية.

وختم حديثه بالقول: "نأمل في تقديم ميار لمستويات أقوى خلال البطولة، ليكون دافعا لها قبل خوض أولمبياد طوكيو 2021".

فوز يصنع التاريخ

وبهذا الفوز، نجحت شريف في الوصول إلى أكثر من رقم قياسي، إذ تعد أول لاعبة تنس مصرية تفوز في الجدول الرئيسي لبطولة أستراليا المفتوحة، وأول فوز مصري في "الغراند سلام" منذ 44 عاما، وفي بطولة أستراليا المفتوحة منذ 50 عاما.

جدير بالذكر، أن شريف هي أول لاعبة مصرية تتمكن من خوض الدور الرئيسي في إحدى البطولات الأربع الكبرى، عندما لعبت الدور الأول في بطولة فرنسا المفتوحة العام الماضي، لتعود من جديد هذا العام وتشارك في بطولة أستراليا المفتوحة.

بادرة أمل

وزادت فرصة شريف في الفوز بمباراة الدور الثاني من البطولة، بعد انسحاب البريطانية جوهانا كونتا المصنفة رقم 15 عالميا، من لقائها أمام السلوفينية كاجا جوفان (104 عالميا)، لتواجه الأخيرة شريف في الدور المقبل، لتكون مهمة اللاعبة المصرية أسهل في اللقاء المقرر إقامته يوم الخميس.