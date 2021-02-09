عاجل .. نتنياهو: الجولان المحتل سيبقى تحت سيطرة إسرائيل

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن الجولان السورى المحتل سيبقى تحت سيطرة إسرائيل، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" منذ قليل.





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