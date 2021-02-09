روسيا: تشديد عقوبات مخالفة قواعد التظاهر

وبحسب "فرانس برس"، قدم مقترح القانون نائب عن حزب "روسيا الموحدة" الحاكم، إلى مجلس الدوما فى نوفمبر الماضى، وينص القانون على فرض غرامات مالية تصل إلى 4 آلاف روبل ـ ما يعادل 44.5 يورو، أى أربعة أضعاف المبلغ الحالى، فى حال رفض المتظاهر الامتثال لأوامر الشرطة.
كما ينص القانون الروسى الجديد على فرض غرامات أكبر على انتهاك المعايير التى تحكم جمع الأموال والإنفاق بهدف تنظيم تظاهرة.
ومن المقرر إجراء قراءة ثالثة لمشروع القانون الذى سيتم اعتماده، غدًا الأربعاء، على أن يقوم مجلس الاتحاد، أى مجلس الشيوخ، بدراسة نصوصه.
وكان آلاف الأشخاص تظاهروا فى أواخر شهر يناير الماضى، فى 100 مدينة روسية، تلبية لدعوة المعارض نافالنى، للمطالبة بالإفراج عنه، وانتهت تلك التظاهرات باعتقال 10 أشخاص.
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