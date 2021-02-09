المملكة المتحدة تسجل أكثر من ألف حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - سجلت المملكة المتحدة ألفا و52 حالة وفاة مرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



جدة - نرمين السيد - سجلت المملكة المتحدة ألفا و52 حالة وفاة مرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت شبكة سكاى نيوز، أن المملكة سجلت كذلك 12 ألفا و364 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال المدة ذاتها.

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