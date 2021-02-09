عاجل.. سماع دوى انفجارات فى محيط مدينة حلب

جدة - نرمين السيد - وقالت الوكالة السورية، إن "الأصوات التى سمعت فى حلب ناجمة عن تفجير قذائف من مخلفات الإرهابيين بالتزامن مع تدريبات عسكرية فى المنطقة". كما أفادت قناة "الإخبارية" السورية بسماع "دوى 3 انفجارات على أوتستراد الحمدانية الرئيسى".

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