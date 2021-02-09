الجامعة العربية ترحب بتشكيل الحكومة الجديدة فى السودان

جدة - نرمين السيد - رحبت جامعة الدول العربية بتشكيل الحكومة السودانية الجديدة التى أعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك واعتمدها مجلس السيادة الانتقالى فى اجتماعه أمس الإثنين، برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.





وأثنى مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، على الروح الوطنية والشراكة التوافقية التى تحلت بها مختلف الأطياف السودانية، لإتمام هذه الخطوة الهامة فى سبيل استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية ومسيرة السلام فى البلاد. كما جدد التزام الجامعة بمواصلة جهودها لمساندة الحكومة الجديدة ومؤسسات الدولة السودانية فى كل ما يدعم أمن السودان واستقراره وتعافيه الاقتصادى ونجاح عملية انتقاله السياسى. وذكر المصدر أن أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة، وجه بهذه المناسبة برقية إلى الدكتور عبد الله حمدوك لتهنئته على تشكيل الحكومة الجديدة، كما وجه رسالة مماثلة إلى مريم الصادق المهدى بمناسبة تعيينها وزيرة للخارجية.

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