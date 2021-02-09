أول رئيس عربي يهنئ الإمارات بوصول مسبار الأمل إلى المريخ

وجه الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، تهنئة للإمارات، عقب نجاح مسبار الأمل في الوصول إلى مداره حول المريخ.
وقال عون، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "مبروك لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الإنجاز التاريخي بدخول مسبار الأمل الإماراتي مداره حول المريخ".
وكانت الإمارات، أعلنت اليوم الثلاثاء، نجاح وصول مسبار الأمل إلى مداره حول المريخ، في حدث تاريخي.
وعلق حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على الأمر، مؤكدًا نجاح مهمة مسبار الأمل بوصوله إلى مدار المريخ بنجاح.
وقال في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " تمت المهمة بنجاح.. Mission Accomplished.. #العرب_إلى_المريخ".
ويعتبر المسبار المهمة العلمية التاريخية الأولى من نوعها في العالم العربي، حيث انطلق في يوليو 2020، وسط ترقب عربي وعالمي للوصول.
وانطلق المسبار بسرعة 121,000 كم/س، حيث كان عليه أن يخفض سرعته بدفع عكسي لمدة 27 دقيقة ليصل إلى سرعة تقدر بـ 18,000 كم/س للدخول إلى المريخ.
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