فرحة الانتصار .. شاهد لحظة الإعلان عن نجاح وصول مسبار الأمل إلى المريخ

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يوثق لحظة إعلان فريق مركز محمد بن راشد للفضاء، عن نجاح وصول مسبار الأمل إلى المريخ.

ووثق الفيديو فرحة الانتصار التي ظهرت على وجوه الفريق، بعد نجاح المهمة التاريخية التي قامت بها الإمارات، لتصبح بذلك أول دولة عربية تصعد إلى المريخ، وخامس دولة عالميًا.