الرهان على شبابنا.. أول تعليق من ولي عهد أبوظبي على وصول مسبار الأمل للمريخ

أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، اليوم الثلاثاء، أن وصول مسبار الأمل إلى المريخ موعد مع التاريخ الذي سيكتب أن إرادة التقدم الإماراتية انتصرت على كل التحديات.

وقال الشيخ محمد بن زايد في معرض تعليقه على نجاح وصول مسبار الأمل إلى المريخ، إن "وصول مسبار الأمل لحظة تحول كبرى في تاريخنا ومسيرتنا التنموية".

وأضاف: "الرهان على شبابنا المسلح بالمعرفة حقق أهم إنجاز علمي عربي في العصر الحديث وإننا نستطيع تحقيق كل طموحاتنا مهما بدت صعبة أو حتى مستحيلة".