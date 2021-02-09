الرهان على شبابنا.. أول تعليق من ولي عهد أبوظبي على وصول مسبار الأمل للمريخ

أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، اليوم الثلاثاء، أن وصول مسبار الأمل إلى المريخ موعد مع التاريخ الذي سيكتب أن إرادة التقدم الإماراتية انتصرت على كل التحديات.
وقال الشيخ محمد بن زايد في معرض تعليقه على نجاح وصول مسبار الأمل إلى المريخ، إن "وصول مسبار الأمل لحظة تحول كبرى في تاريخنا ومسيرتنا التنموية".
وأضاف: "الرهان على شبابنا المسلح بالمعرفة حقق أهم إنجاز علمي عربي في العصر الحديث وإننا نستطيع تحقيق كل طموحاتنا مهما بدت صعبة أو حتى مستحيلة".
من جانبه، قال حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد: "مبروكين الوصول للمريخ وتسجيل التاريخ.. تمت المهمة بنجاح".
وانضمت الإمارات بذلك إلى كل من الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، ووكالة الفضاء الأوروبية، الذين صعدوا إلى المريخ.
من جانبه، قال حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد: "مبروكين الوصول للمريخ وتسجيل التاريخ.. تمت المهمة بنجاح".
وانضمت الإمارات بذلك إلى كل من الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، ووكالة الفضاء الأوروبية، الذين صعدوا إلى المريخ.
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