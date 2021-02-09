شاهد.. أبراج الكويت تتزين باللون الأحمر احتفالا بصعود الإمارات لكوكب المريخ

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، صورًا لأبراج دولة الكويت، متزينة باللون الأحمر، احتفالًا بنجاح دولة الإمارات في الصعود إلى كوكب المريخ.

وأصبحت الإمارات خامس دولة عالميًا تصل إلى المريخ، وذلك بعد نجاح مهمة مسبار الأمل في الوصول إلى كوكب المريخ. وحققت الإمارات بذلك، أول إنجاز فضائي عربي، بعد وصول المسبار إلى كوكب المريخ. وقال ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد في معرض تعليقه على تلك المناسبة: " نبارك للإمارات قيادة وشعبًا هذه الفرحة التي لا توصف بوصول مسبار الأمل إلى المريخ .. ولن ننسى الشيخ زايد وهذا اليوم يذكرنا به...رحلة الوصول للمريخ بدأت من الشيخ زايد وفريق عمل مسبار الأمل يتوجها اليوم".

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