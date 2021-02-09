شاهد .. برج خليفة يحتفي بوصول مسبار الأمل إلى المريخ

وأصبحت الإمارات بذلك خامس دولة على مستوى العالم تصل إلى المريخ. وقال ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد في معرض تعليقه على تلك المناسبة: " نبارك للإمارات قيادة وشعبًا هذه الفرحة التي لا توصف بوصول مسبار الأمل إلى المريخ .. ولن ننسى الشيخ زايد وهذا اليوم يذكرنا به...رحلة الوصول للمريخ بدأت من الشيخ زايد وفريق عمل مسبار الأمل يتوجها اليوم".

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