يحدث في سوريا.. دوي انفجارات عنيفة في محيط حلب

أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، في نبأ عاجل، سماع دوي انفجارات في محيط مدينة حلب.
وقال مراسل الوكالة، إن الأصوات التي سمعت في حلب، منذ قليل، ناجمة عن تفجير قذائف من مخلفات الإرهابيين بالتزامن مع تدريبات عسكرية في المنطقة.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أعلن اليوم الثلاثاء، مقتل 4 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، إثر هجوم مسلح نفذه عدد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في بادية أبو خشب شمال غرب مدينة ديرالزور.
وفي سياق متصل، رصد المرصد السوري اغتيال عناصر إرهابية مسلحة لم يكشف عن انتمائها لـ 241 مدنيًا، من بينهم 17 طفلا و12 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج.
كما تم اغتيال 429 مقاتلًا من عناصر قسد بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي.
كما أحصى المرصد السوري سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.
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