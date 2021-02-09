أمريكا تهنئ الإمارات بنجاح مهمة مسبار الأمل.. ماذا قالت؟

وجهت السفارة الأمريكية لدى الإمارات، تهنئة خاصة، لأبو ظبي، اليوم الثلاثاء، بمناسبة نجاح مسبار الأمل في الوصول إلى مداره حول المريخ.

وقالت السفارة الأمريكية على حسابها بموقع "تويتر": "تهانينا جميعًا من البعثة الأمريكية على نجاح مهمة مسبار الأمل.. ألف مبروك لأهل الإمارات وصول المسبار إلى المريخ".

فيما علقت الخارجية الأمريكية على الأمر، قبل الإعلان بدقائق، قائلة: "مشاهدة مثيرة مع دخول مسبار الأمل الإماراتي مدار كوكب المريخ.

وأضافت: "نفخر بالعمل مع مركز الشيخ محمد بن راشد للفضاء"، لافتة إلى أن الإمارات هي خامس دولة تصل إلى المريخ.

وكانت الإمارات، أعلنت اليوم الثلاثاء، نجاح وصول مسبار الأمل إلى مداره حول المريخ، في حدث تاريخي.

وعلق حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على الأمر، مؤكدًا نجاح مهمة مسبار الأمل بوصوله إلى مدار المريخ بنجاح.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " تمت المهمة بنجاح.. Mission Accomplished.. #العرب_إلى_المريخ".

ويعتبر المسبار المهمة العلمية التاريخية الأولى من نوعها في العالم العربي، حيث انطلق في يوليو 2020، وسط ترقب عربي وعالمي للوصول.

وانطلق المسبار بسرعة 121,000 كم/س، حيث كان عليه أن يخفض سرعته بدفع عكسي لمدة 27 دقيقة ليصل إلى سرعة تقدر بـ 18,000 كم/س للدخول إلى المريخ.