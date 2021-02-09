رابط دخول منصة مدرستي التعليمية 1442 madrasati لتعلم عن بعُد وتحميل المناهج الدراسية لطلاب جميع المراحل التعليمية فى السعودية

رابط دخول منصة مدرستي التعليمية 1442 نستعرضها مع حضراتكم الان فى ظل ازدياد بحث اعداد كبيرة من الطلاب والسادة أولياء الأمور لتسجيل عليها والاستفادة من تعليم ابنائهم من داخل منازلهم فضلاً مع دخول الفصل الدراسي الثاني داخل المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر منصة مدرستي هي المدرسة الافتراضية البديلة دوام الطلاب داخل المدارس السعودية، لذا نتابع ونستعرض من خلال موقعكم ثقفني الاخباري خطوات الدخول الصحيحة والرسمية على المنصة.

دخول منصة مدرستي

يتمكن طلاب المملكة العربية السعودية يومياً فتح منصة مدرستي التعليمي باستخدام اسم الطالب الرباعي ورقم الهوية والالتحاق داخل الفصول الافتراضية الموجودة على مدار الساعة كونها من الفصول الافتراضية التي تعمل على تقديم عدد كبير من الخدمات التعليمية مثل امكانية التحدث مع المعلمين وامكانية تسجيل الحضور الدراسي وامكانية الحصول على عدد كبير من الخدمات الموجودة أمام كافة المراحل التعليمية بالمملكة العربية السعودية، بجانب الاعتماد الكلي على المنصة على حل الواجبات وحل الدروس الافتراضية، بجانب أنها تعمل على مساعدة السادة أولياء الأمور على متابعة مستويات أبنائهم التحصيلية بشكل متداوم ويومي.

خطوات التسجيل على منصة مدرستي التعليمية.

التسجيل على منصة مدرستي التعليمية متاح أمام جميع طلاب المملكة العربية السعودية على رأس الساعة وذلك أمام الطلاب والسادة أولياء الأمور وذلك فور اتباع الخطوات التالية:-

النقر على ايقونة تسجيل واختيار الخدمة التي ترغب بالاستعلام عليها سواء خدمات حل الواجب أو خدمة الحضور الدراسي وغيرها من الخدمات التي بامكانكم بكل سهولة استغلالها أينما شاءت.