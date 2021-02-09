جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 في جدة للمرة الأولى بالمملكة

جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، للمرة الأولى في استضافة المملكة العربية السعودية في جدة، فقد تم إطلاق ساعة العد التنازلي للسباق اليوم، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات، والدراجات النارية، والجدير بالذكر أن جائزة السعودية الكبرى لسباق السيارات فورمولا1 والتي تستضيفها المملكة، في الفترة بين 3 ديسمبر 2021م، إلى 5 ديسمبر 2021م، قد تم إطلاقها في حفل رسمي خاص، تم إقامته على كورنيش جدة، وقد حضر الحفل شخصيات بارزة بالمملكة، وعدد من الإعلاميين، لتعلن العد التنازلي ل300 يوم، حتى انطلاق السباق التاريخي.

وقد صرح سمو الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل، بهذه المناسبة التاريخية، قائلًا: بعد أشهر قليلة على إعلاننا عن سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، الأول في تاريخ المملكة العربية السعودية، ها نحن اليوم نعلن بدء العمل رسميا للتحضير لهذا السباق العالمي، الذي ستستضيفه عروس البحر الأحمر، جدة في ديسمبر المقبل.

ثم قام سمو الأمير خالد بن سلطان، بتقديم خالص الشكر والعرفان، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على استمرار دعمهما للقطاع الرياضي السعودي بشكل عام، وعلى دعم رياضة السيارات بشكل خاص، دعم غير محدود، خاصة لأن هذا سباق للفورمولا 1، يحظى بدعم برنامج جودة الحياة، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

ويذكر أن القائمين على تنظيم سباق الفورمولا 1، بالمملكة العربية السعودية، متكتمين تمامًا على تفاصيل حلبة السباق، ولكن مواطني المملكة المهتمين برياضة سباق السيارات، يتوقعون تنظيم مشرفًا ضخم تنافسي عالمي، ومسار للسيارات مصمم بشكل فريد من نوعه، يتيح للسيارات الانطلاق بسرعات هائلة، ويتيح للمتسابقين فرصًا لتجاوز بعضهم البعض براحة وتحكم شديد، والذي سيقام على كورنيش جدة، على طول ضفاف البحر الأحمر، والجدير بالذكر أن المملكة استضافت في يناير الماضي رالي داكار، وسترحب بعودة سباق الدرعية للفورمولا إي، للعام الثالث على التوالي في شهر فبراير الحالي، كما نظمت من قبل سباقات كأس السعودية العالمي رسميًا بالزي الوطني، للفروسية مما لايدع مجال للشك أن برغم التحديات التي توجهها المملكة، في مواجهة جائحة كورونا، إلا أنها لا تغفل عن القطاع الرياضي ودعمه بلا حدود.

والجدير بالذكر أن سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 الأول، هو نتاج شراكة طويلة الأمد بين الفورمولا 1، والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، والمتوقع أن المملكة سوف تقدم لمحبي وعشاق الرياضة، وخاصة رياضة السيارات، عروض ممتعة لرياضة السيارات الحية، والترفيه، والثقافة في أجواء مميزة وحماسية، للسعوديين والسياح على حد سواء.