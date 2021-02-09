فاوتشي: تطعيم أكبر عدد من الناس سريعا الوسيلة الأفضل لمواجهة لكورونا

واشنطن ـ رويتر: قال مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي في إفادة لوسائل الإعلام إن أفضل دفاع في مواجهة تطور فيروس كورونا وظهور سلالات مختلفة هو تطعيم أكبر عدد من الناس بأسرع ما يمكن. وأضاف فاوتشي أنه بينما كان من المعقول التفكير في دراسة فعالية لقاح فايزر ومودرنا على أساس جرعة واحدة في ضوء قيود إمدادات اللقاح، فإن مثل هذه الدراسة ستستغرق شهورا حتى تكتمل وبالتالي من المحتمل أن تجعل استنتاجاتها محل جدال. وحث فاوتشي الناس على الحصول على جرعتين من اللقاح.

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