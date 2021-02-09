أخبار اليمن : ثلوج تغطي جبال ضواحي العاصمة صنعاء

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ثلوج تغطي جبال ضواحي العاصمة صنعاء

تساقطت ثلوج كثيفة فجر اليوم في عدد من مرتفعات ومناطق مديرية بني مطر محافظة صنعاء. ثلوج تغطي جبال ضواحي العاصمة صنعاءتساقطت ثلوج كثيفة فجر اليوم في عدد من مرتفعات ومناطق مديرية بني مطر محافظة صنعاء. وشوهدت أكوام من الثلوج غطت جبل النبي شعيب ومناطق قرى مسيب وبيت ردم والمساجد وعدد من قرى وعزل المديرية. وكان الفلكي اليمني عدنان الشوافي توقع هطول أمطار غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وباردة، يصحبها تساقط حبات البرد على المرتفعات والأحواض الجبلية خلال الـ24 ساعة المقبلة. وأكد المركز الوطني للأرصاد استمرار الأجواء الباردة على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وصولاً إلى المناطق الصحراوية خلال ساعات الليل والصباح الباكر. ونبه المركز المواطنين في المنحدرات الجبلية والمتوقع هطول الأمطار عليها إلى عدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، كما نبه كبار السن والأطفال والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر من الأجواء الباردة.

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