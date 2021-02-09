ناسا تهنئ طاقم مسبار الأمل الإماراتي بوصوله إلى مدار المريخ

هنأ توماس زربوكن، مساعد مدير إدارة المهمات العلمية في وكالة الفضاء الأميركية، "ناسا"، طاقم مهمة مسبار الأمل الإماراتي، بعد نجاحه في الوصول إلى مدار كوكب المريخ.

وقال زوربوكن، في تغريدة، أعادت وكالة "ناسا" نشرها، إن "مسعاكم الجريء لاستكشاف الكوكب الأحمر سيلهم آخرين بالوصول إلى النجوم".

وأعرب العالم الأميركي عن أمله بالالتحاق بالمسبار الإماراتي، بعد أيام، حين تصل مركبة ناسا لاستكشاف المريخ "مارس 2020"، إلى مدار الكوكب الأحمر. وستسبقها مهمة "تيانوين" الصينية يوم العاشر من فبراير.

المركبة الفضائية التابعة لوكالة "ناسا" تصل يوم 18 فبراير إلى مدار كوكب المريخ، وهي الوحيدة من بين ثلاث مهمات، التي ستهبط على سطح الكوكب الأحمر.

وقال موقع "سي نت" العلمي: "رغم أن ناسا تتمتع بسجل حافل من الهبوط على الكوكب الأحمر في العقود القليلة الماضية، فلا توجد ضمانات للنجاح، لأن المريخ صعب".

وصول مسبار الأمل هو إيذان ببدء احتفالات دولة الإمارات بعامها الخمسين .. باليوبيل الذهبي .. احتفالاتنا مختلفة .. علمية .. حضارية .. ملهمة .. لأننا نحاول أن نبني نموذجاً تنموياً.. نموذجاً يقول للشباب العربي .. نحن أهل حضارة .. وسنعيد استئناف حضارتنا بإذن الله بهم وبسواعدهم