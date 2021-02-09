لاتفيا: وقف بث 16 قناة تلفزيونية روسية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة بلومبرج الإخبارية، قال المالك السابق لقنوات "تيم إل فى" الروسية، إنه لم يعد له الحق فى البث اعتبارًا من أول فبراير المقبل.
وبحسب الوكالة، فمن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ غدًا الأربعاء، مؤكدة أن لاتفيا حظرت بث قنوات "آر تى" التلفزيونية الروسية.
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