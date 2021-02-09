جدة - نرمين السيد - تبدأ، اليوم الثلاثاء، المحاكمة الثانية غير المسبوقة فى مجلس الشيوخ الأمريكى لإدانة وعزل الرئيس السابق دونالد ترامب، فى محاولة من الديمقراطيين لاستصدار قرار يمنع الرئيس الجمهورى من الترشح مرة أخرى فى مناصب قيادية.





ولم تشهد الولايات المتحدة سوى أربع عمليات عزل للرئيس فى تاريخها، اثنتان منها تتعلقان بترامب، خلال العام الماضى. ويتهم مجلس النواب الأمريكى، ترامب بالتحريض على العصيان، بزعم تورطه فى أعمال شغب دامية فى مبنى الكابيتول الأمريكى، يوم 6 يناير الماضى، عندما توجه أنصاره لاقتحام المبنى، بعد مزاعم تزوير الانتخابات الأمريكية لصالح الرئيس جو بايدن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم.. محاكمة تاريخية جديدة لإدانة ترامب فى مجلس الشيوخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.