عاجل.. أردوغان: تركيا مستعدة لسحب قواتها من ليبيا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الثلاثاء، إن تركيا مستعدة لسحب قواتها من ليبيا إذا سحبت الدول الأخرى قواتها، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" منذ قليل.





وتأتى تصريحات الرئيس التركى المفاجئة، اليوم، فى تراجع ملحوظ للهجة أنقرة الاستعلائية بشأن ليبيا، واصرار مستمر على التدخل فى الشأن الليبى، وذلك بعدما تسلم المجلس الرئاسى الجديد برئاسة محمد يونس المنفى، مهمامه فى البلاد. وكان أردوغان دفع على مدار السنوات الماضية، بالآلاف من المرتزقة والميليشيات المسلحة إلى ليبيا، لمحاربة الجيش الليبى وتشكيل ميليشيات تهدد أمن البلاد، فى محاولة لإعادة الاحتلال العثمانى إلى البلاد.

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