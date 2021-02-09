خطوات الاستعلام عن رصيد الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني

الاستعلام عن رصيد الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني يعتبر واحد من ضمن الأشياء التي يبحث عنها الكثير من المستفيدين من الضمان في المملكة العربية السعودية وذلك حتي يتمكنوا من معرفة كم من الرصيد متبقي في حسابهم وأيضاً معرفة قيمة الراتب الذي تم صرفة للمستفيد شهرياً.

رصيد الضمان الاجتماعي

تقدم وزارة الموارد البشرية العديد من الخدمات للمستفيدين من صندوق الضمان وذلك لأن يتم تسهيل عليهم جميع الاستفسار عن قيمة الرصيد وأيضاً معرفة حالة المتقدم، حيث إن هذه الخدمات تكون إلكترونياً، ويعد معاش الضمان أحد وسائل الدعم الحكومية التي يتم تقديمها لجميع المواطنين حتي يتم مساعدتهم في توفير دخل إضافي لهم يتم صرفة شهرياً بالإضافة إلي تقديم لهم منصة تمكين لمستفيدي الضمان والتي تساعدهم في الحصول علي عمل.

طريقة الاستعلام عن حالة الضمان

يمكن إن تقوم بالاستعلام عن حالة المستفيد في الضمان عن طريق الخدمة الإلكترونية التي وفرتها وزارة الموارد البشرية والتي تكون عبر أتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية علي شبكة الأنترنت.

تسجيل الدخول في حسابك عن طريق أسم المستحدم ثم رقم السر.

بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة الخدمات الإلكترونية.

اختيار الاستعلام عن الضمان الاجتماعي من القائمة.

تكتب رقم الهوية الوطنية للمستفيد في المكان الخاص به.

بعد ذلك تقوم بإدخال رقم التحقق البشري الموجود في الصورة.

التحقق من البيانات المدخلة.

النقر علي زر الاستعلام.

يتم عرض لك حالة المستفيد في الضمان في صفحة أخري.

طريقة الاستعلام عن رصيد الضمان الاجتماعي

وفرت وزارة الموارد البشرية لجميع المسجلون في معاش الضمان خدمة معرفة المتبقي من الرصيد المسجل في حسابة إلكترونياً حيث يتم ذلك من خلال القيام بالخطوات التالية: