طريقة إضافة الأبناء في توكلنا واستعراض الوضح الصحي للاطفال في توكلنا

إضافة الأبناء في توكلنا تعتبر واحدة من ضمن الأشياء المتعددة التي يبحث عنها الألاف من أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يقومون بمعرفة الطريقة الصحيحة التي يتم أستخدامها في عملية إضافة الأبناء في التطبيق في قائمة التابعين وذلك لأن يتم تفعيل حسابتهم لأستعراض الوضع الصحي لهم.

إضافة الأبناء في توكلنا

تطبيق توكلنا هو أحد التطبيقات الهامة التابعة للحكومة السعودية حيث يجب علي جميع المواطنين والوافدين في المملكة بالقيام بتحميل التطبيق وإنشاء حساب فية وذلك لأن عن طريقة يتم إستخراج تصاريخ الخروج من المنزل إلي المستشفي والأماكن العامة بعد إن فرضت الحكومة حظر التجوال في كافة إرجاء المملكة وخاصة بعد إنتشار فيروس كورونا المستجد مرة أخري، ويسمح لولي الأمر بإَضافة الأبناء في قائمة التابعين.

طريقة استعراض الوضع الصحي للأبناء في توكلنا

يمكن لجميع أولياء الأمور بالقيام بعملية إستعراض الوضع الصحي للأبناء عن طريق تطبيق توكلنا للتصاريح حيث يكون ذلك عبر القيام بالخطوات التالية:

الأنتقال إلي تطبيق توكلنا علي الهاتف المحمول.

تكتب رقم الهوية أو رقم الإقامة للتسجيل في حسابك.

كتابة كلمة السر.

يتم إرسال لك رسالة علي الهاتف تحتوي علي كود التحقق.

تكتب الكود ثم الضغط علي زر التسجيل.

الأنتقال من القائمة إلي قائمة التابعين.

بعد ذلك أختيار الوضع الصحي للأبناء.

تحديد التابع المراد استعراض حالتة.

يتم عرض لك الحالة في صفحة أخري.

طريقة إضافة الأبناء في توكلنا

تستطيع القيام بإضافة الأطفال في خانة التابعين للتطبيق حيث إن ذلك يتم عن طريق أتباع قائمة الخطوات التالية وهي: