استعلام حساب المواطن برقم الهوية و معرفة مبلغ الدعم عبر الحاسبة التقديرية

استعلام حساب المواطن، يترقب كافة المواطنين المسجلين في برنامج حساب المواطن وصدرت لهم نتائج الأهلية، قيام البرنامج بإيداع مبلغ الدعم المستحق لهم من قبل حساب المواطن في حساباتهم البنكية وذلك اعتباراً من صباح الأربعاء الموافق 10 فبراير 2021، حيث يقوم حساب المواطن بإيداع مبلغ الدعم المستحق في حسابات المستفيدين شهرياً اعتباراً من صباح اليوم العاشر من كل شهر ميلادي وتستمر عملية الإيداع حتى نهاية اليوم العاشر، ونظراً لقرب إيداع مبلغ دعم حساب المواطن الدفعة 39 فبراير 2021، فإننا سوف نركز في تلك المقالة على استعلام حساب المواطن برقم الهوية، وحاسبة الدعم التقديرية لمعرفة قيمة الدعم المستحق من قبل حساب المواطن.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية:-

برنامج حساب المواطن هو أحد أهم برامج الدعم المالي المباشر الذي تقدمة الحكومة السعودية للمواطنين السعوديين الذين أحوالهم المعيشية تحت خط الحد الأدنى للدخل، وحتى تستطيع الأسر السعودية مواجهة الآثار السلبية لإجراءات الإصلاح الاقتصادي والمتمثلة في رفع الدعم عن البنزين والطاقة، وما نتج عنه من رفع أسعار السلع والخدمات، فتم تعويض المواطنين الذين تأثرت أحوالهم المعيشية بتلك الإصلاحات الاقتصادية حيث تم تخصيص مبلغ مالي مباشر لهم يتم إيداعه في حساباتهم البنكية في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي أو يوم قبله أو يوم بعده في حالة ما إذا كان اليوم العاشرة إجازة أسبوعية أو عطلة رسمية من خلال برنامج حساب المواطن.

والمبلغ الذي يتم تخصيصه للأسر المستحقة لحساب المواطن يختلف من أسرة لأخرى حسب إجمالي الدخل المالي للأسرة وعدد أفراد الأسرة وأعمار أفراد الأسرة.

ويحرص القائمين على برنامج حساب المواطن إلى إيصال الدعم إلى مستحقيه ولهذا تشترك العديد من المؤسسات والوزارات في الاستعلام عن المواطنين حتى يتم التأكد من أنهم مستحقين لصرف دعم حساب المواطن، كذلك كل فترة زمنية معينة يطلب برنامج حساب المواطن من المستحقين لدعم حساب المواطن تحديث بياناتهم على موقع برنامج حساب المواطن حيث تتم مطابقة تلك البيانات بما هو مسجل لدى الوزارات والهيئات المختلفة للتأكد من صحتها، ويمكن الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية عبر الخطوات الآتية:-

* قم بالدخول على برنامج حساب المواطن.

* قم بكتابة رقم الهوية وكافة البيانات التي يتطلبها البرنامج ثم قم بالضغط على عرض.

طريقة معرفة قيمة الدعم عبر حاسبة حساب المواطن التقديرية:-

أتاح برنامج حساب المواطن للمواطنين المستحقين لصرف دعم حساب المواطن والذين صدرت لهم نتيجة الأهلية بالأحقية ، معرفة قيمة الدعم المستحق لهم خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية، حيث يجب على الشخص قبل استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية الإجابة على سؤالين، الأول هل قمت بالتسجيل في حساب المواطن؟ والثاني هل أنت رب أسرة أم فرد مستقل، وفي حالة ما إذا كان المستعلم رب أسرة ومسجل في حساب المواطن، ستظهر أمامه شاشة تتضمن عدد التابعين وبياناتهم