أخبار اليمن : الوهباني يعزي بوفاة القيادي المؤتمري محمد العوام

الوهباني يعزي بوفاة القيادي المؤتمري محمد العوامبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة القيادي المؤتمري الشيخ محمد ناصر العوام، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء الوطني والتنظيمي.

وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية للشيخ مجاهد محمد ناصر العوام واخوانه وكافة آل العوام في مديرية المنار انس محافظة ذمار بهذا المصاب..

ولفت إلى أن الفقيد كان شخصية اجتماعية خيرة سخر حياته لإصلاح ذات البين في محيطه الاجتماعي.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.

” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.