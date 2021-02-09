أخبار اليمن : الأمين العام يتلقى برقية شكر من الشيخ صادق أحمد شلفان

الأمين العام يتلقى برقية شكر من الشيخ صادق أحمد شلفانتلقى الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية شكر جوابية من الشيخ صادق أحمد علي شريف شلفان شيخ عزلة بني سوادة بمديرية وصاب السافل محافظة ذمار، وذلك رداً على برقية العزاء التي بعثها له الأمين العام في وفاة والده، جاء فيها:

معالي الأخ الأستاذ/ غازي أحمد علي محسن

الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأكرم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع أفراد أسرتي أتقدم بجزيل الشكـــر والامتنان والتقدير والعرفان، لشخصكم الكريم ولكل قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام على ماقدمتموه لنا من التعازي الصادقه والمواساة الجياشه في وفاة المغفور له الوالد الشيخ/ أحمد علي شريف شلفان، نسأل الله تعالـــى أن يتغمد فقيدنا بواسع رحمته ويسكنه فسيـــح جناته، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب الدعـــاء، إن المصاب في فقدان المرحوم كان جللا والألم كبيراً ولكن بفضل الله ثم بفضل ما قدمتموه لنا من تعازيكم الحارة ومواساتكم الحسنة ودعواتكم الصادقة واسترحامكم الجميل وشعوركم النبيل لطيب ذكراه خفف عنا وعن جميع أقاربناومحبي الفقيد الشيء الكثير وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على طيب أصلكم وأهتمامكم بقيادات وكوادر المؤتمر الوطنية.

نسأل الله أن يبعد عنكم كل مكروه وأن يجازيكم عنا وعنه خير الجــــــزاء وأن يجعل كل ما بذلتموه من أجلنا في ميزان حسناتكم جميعا، كما نسأل الله عز وجل أن يتغمد فقيدنا بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويجعل قبره روضــة من ريـاض الجنة، إنـــــه علــــى كل شيء قديــــر.

لقد عجزت أن أُعبر عما تستحقونه من الثناء والإجلال والتقدير والعرفان، ولكن لا أملك إلا أن أستسمحكم العذر في التقصير.. شكرالله سعيكم وعظم أجركم وجزاكم الله عنا خير الجزاء..

وإنَّا لِلّه وَإنَّا إِلَيّه رَاجِعُون

أخوكم الشيخ/ صادق أحمد علي شريف

شيخ عزلة بني سوادة

مديرية وصاب السافل. م/ذمار