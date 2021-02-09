أخبار اليمن : قوى العدوان ارتكبت 179 خرقاً لوقف النار بالحديدة

قوى العدوان ارتكبت 179 خرقاً لوقف النار بالحديدة
ارتكبت قوى العدوان 179 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، ان الخروقات شملت صد زحف في حيس وغارة لطائرة حربية على قرية الكوعي بـالدريهمي، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية والتحيتا وقرب شارع الـ50.
وأشار المصدر إلى رصد غارة لطائرة تجسسية على الفازة، وتحليق 15 طائرة حربية في أجواء الحديدة وحيس والدريهمي والفازة والجاح و7 طائرات تجسسية في أجواء والفازة والتحيتا والجبلية.
ولفت المصدر إلى أن قوى العدوان نفذة أيضاً 15 خرقًا بقصف مدفعي و123 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.
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