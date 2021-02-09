بدء محاكمة عزل ترامب
بدأت اليوم المحاكمة الثانية لعزل الرئيس الأمريكي السابق ترامب في مجلس الشيوخ، على أن يصوت أعضاء المجلس على القواعد التي وافقت عليها القيادة لتنظيم المحاكمة.
وترامب هو الرئيس الأمريكي الوحيد الذي يتم محاكمته لعزله مرتين، والمحاكمة الأولى حصلت العام الماضي بتهمة إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.
وهذه الجلسة الثانية تأتي بعد أن صوت الديمقراطيون في مجلس النواب في 13 يناير على عزل ترامب في أعقاب أحداث الشغب في الكابيتول في 6 يناير، واتهامه بـ"التحريض على العصيان".
وهذه هي رابع محاكمة عزل في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، الأولى كانت للرئيس أندرو جونسون عام 1868 لإقالته سكرتيرا لمجلس الوزراء دون موافقة الكونغرس، والثانية كانت للرئيس بيل كلينتون عام 1998 بتهمة الحنث باليمين وعرقلة سير العدالة والثالثة لترامب في عام 2020 بتهمة إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.
وقال فريق الدفاع القانوني عن ترامب في مذكرة قدمها إلى مجلس الشيوخ إن الأخير لا يتحمل مسؤولية اقتحام مبنى الكابيتول، معتبرين أن "أنصاره فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم".
وفي السياق، أعلن مديرو مساءلة ترامب، من أعضاء مجلس النواب، عن وجود أدلة دامغة ضده في المحاكمة الجارية بمجلس الشيوخ، واعتبروا أن تحريض ترامب على التمرد "أفدح جريمة دستورية يرتكبها أي رئيس على الإطلاق".
ومن المرجح أن يمنع رفاق ترامب الجمهوريون بمجلس الشيوخ الديمقراطيين من إدانة الرئيس السابق، التي تستلزم تأييد 67 من أصل السيناتورات الـ100.
ويقول الجمهوريون إن الديمقراطيين ليست لهم سلطة لإجراء محاكمة لترامب بعدما ترك المنصب في 20 يناير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء محاكمة عزل ترامب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.