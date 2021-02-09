لأول مرة.. امرأة فى قيادة هيئة الإعلام السعودية

جدة - نرمين السيد - قرر وزير الإعلام السعودى ماجد القصبى، اليوم الثلاثاء، تعيين الأكاديمية إسراء عسيرى، فى منصب الرئيسة التنفيذية للهيئة العامة للإعلام المرئى والمسموع، لتكون بذلك أول سيدة سعودية تشغل هذا المنصب القيادى فى البلاد.





وفى بيان لها، قالت الهيئة الحكومية، إن "مجلس إدارتها برئاسة الوزير المكلف الوزير القصبى، أصدر قرارًا بتكليف عسيرى برئاسة الهيئة، لتخلف بذلك سعود بن نصار الحازمى، الذى كان مكلفًا برئاسة الهيئة". وتعمل هيئة المرئى والمسموع على تنظيم نشاط البث الإعلامى المرئى والمسموع وتطويره ومراقبة محتواه فى السعودية، بجانب منح تراخيص البث والعمل فى قطاعات دور العرض والتشغيل، والإذاعات الرقمية والبث الفضائى، والبث الرقمى والكابل والأرضى، إضافة للراديو والسينما والفيديو، وخدمات التلفزة الذكية، وألعاب الفيديو. يذكر أن عسيرى كانت تشغل رئاسة اللجنة التنفيذية بالهيئة قبل تسلمها منصبها الجديد، بجانب إدارتها المكتب التنفيذي لوزير الإعلام المكلف.

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